Fanki Patryka Pniewskiego hejtują Karolinę Korwin Piotrowską! Dlaczego? Otóż młody aktor udzielił wywiadu serwisowi Plejada.pl, w którym przyznał się do tego, że ma sztuczny ząb. W wieku 14 lat został napadnięty i doznał pewnych obrażeń. Skradziono mu wtedy również telefon.

Po tej rozmowie sprawę skomentowała Karolina Korwin Piotrowska, która oczywiście zażartowała z wyznania Patryka Pniewskiego.

Karolina Korwin Piotrowska śmieje się ze sztucznego zęba Patryka Pniewskiego!

Fanki Patryka Pniewskiego po tym drobnym żarciku zaczęły wypisywać do Karoliny Korwin Piotrowskiej nieprzyjemne wiadomości, które dziennikarka zaczęła zamieszczać na swoim profilu na Facebooku. Potem pojawił się kolejny artykuł zajawiony tekstem o napadzie, który Korwin Piotrowska również skomentowała:

Najpierw sztuczny ząb, teraz TO...strach się bać tego, co będzie w kolejnym odcinku :)

To pogorszyło sytuację i coraz więcej fanek Patryka zaczęło wypisywać do prowadzącej "Magiel Towarzyski".

W całą sprawę włączył się też Patryk Pniewski! Co napisał na swoim profilu na Facebooku?

Tej to się nudzi w życiu :D

Do tego wpisu doszło jeszcze środowe oświadczenie, w którym Patryk Pniewski namawia fanów, aby nie komentowali wpisów Karoliny Korwin Piotrowskiej i nie wypisywali do niej wiadomości:

Pani Karolina Korwin-Piotrowska żyje z napadania na ludzi zarabiając na tym pieniądze. W związku z tym apeluje o nie zajmowanie stanowiska i nie generowanie ruchu na jej portalach społecznościowych odnośnie całej sprawy. Ja jako człowiek pełen empatii, życzliwości dla ludzi i swoich odbiorców staram się być sobą i tylko dobrze wykonywać swoją pracę, która do najłatwiejszych nie należy. W przyszłym tygodniu pojawi się informacja o najnowszym filmie, w którym mam przyjemność grać i myślę, ze to będzie naprawdę ciekawszy temat do rozmów... ????

Pozdrawiam,

Patryk