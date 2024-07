Karolina Korwin Piotrowska w swoim drugim felietonie dla magazynu "Party" oceniła fenomen Natalii Siwiec przy okazji apelując do niej: "Bądź piękna i milcz!". Stwierdziła wówczas, że jej największą zaletą jest wygląd i szczere przyznanie się do poprawiania ust i piersi, czym zawstydziła inne rodzime celebrytki.

Na konferencji jesiennej ramówki TVN Style zapytaliśmy dziennikarkę czy według niej Natalia ma szansę dłużej zaistnieć w mediach i jak ocenia jej letni sukces.

- Ona robi świetną karierę. W ciągu dwóch miesięcy ma więcej sesji, kampanii i okładek niż Joanna Krupa w ciągu dwóch lat. Lato należało do niej, Grycanki - who the fuck? Ona pokazuje to, że jest głód nowych twarzy, głód fajnych karier, jakby że jest miejsce w Polsce na kariery robione z jajem. Mnie się to podoba. Jestem absolutnie za.