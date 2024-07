Kora dzięki roli jurora w "Must Be the Music" wróciła na szczyty popularności. Co tydzień ogląda ją spora liczba widzów, która czeka, aż swoim surowym okiem oceni wykonawców występujących na scenie, a przy okazji nie będzie przebierała w słowach. Zobacz: "A idźcie w pi***u!"

Gwiazda zawsze słynęła z perfekcyjnej figury, która idealnie pasowała do jej charakteru i ekspresyjnej natury. Oglądając zdjęcia z ostatniego odcinka muzycznego show dało się zauważyć, że Kora jeszcze bardziej schudła. Okazuje się, że wokalistka od wakacji straciła aż 7 kilogramów.

Jurorka z nowym wyglądem ponoć nie czuje się dobrze. Gdy pozowała na ściance fotoreporterom prosiła, aby nie robić jej zbyt dużo zdjęć.

- Jestem chora - miała powiedzieć Kora na ściance w stronę fotografów.



Czyżby nagła utrata wagi była spowodowana tajemniczą chorobą piosenkarki? Z pewnością swoje daje również stres. Zobaczcie jak Kora wyglądała rok temu, a jak wygląda dziś. Przypomnijmy, że artystka ma 62 lata.

Kora rok temu:

Jurorzy i uczestnicy w ostatnim odcinku "Must Be the Music":