Samsung Galaxy S7 edge to modny gadżet, który pokocha każda fashionistka. Podobnie jak ubrania projektu Agnieszki Maciejak – oryginalne, nowoczesne i niezwykle szykowne. Dzięki nim poczujesz się jak prawdziwa gwiazda. Nie zapomnij tylko zrobić selfie! Szybki dostęp do aparatu oraz doskonałe zdjęcia robione nawet w ciemności to cechy Galaxy S7 egde.

Chcesz sprawić, aby twoje zdjęcia nabrały charakteru lub wzbogacić szafę o wyjątkową stylizację projektu Agnieszki Maciejak? Weź udział w konkursie i wygraj telefon Samsung Galaxy S7 edge lub tunikę i legginsy od Agnieszki Maciejak.

Pokaż nam swoje stylowe selfie. Wyślij je na adres konkurs@party.pl. Nie zapomnij dopisać w wiadomości, o którą nagrodę walczysz. Zdjęcia można wysyłać do 17 grudnia, a rozwiązanie konkursu już 22 grudnia!

Regulamin konkursu znajdziesz pod tym linkiem.

KONKURS ZAKOŃCZONY

Nagrody otrzymują: Monika Zawadzka (tunika i legginsy projektu Agnieszki Maciejak) oraz Damian Nawara (Samsung S7 Galaxy Edge)