Przez lata byli przykładem gwiazdorskiej pary, która nie dostarcza mediom żadnej pożywki do plotek i spekulacji. Nie chcieli ślubu, ale żyli zgodnie i cieszyli się sobą. Niestety, to wszystko czas przeszły.



Johnny Depp i Vanessa Paradis się rozstają. W ich związku podobno już od pewnego czasu dominowały kłótnie i spory. Uleciał czar dawnej miłości, zostały tylko wzajemne pretensje.



Depp od pewnego czasu żyje samemu, wiodąc żywot singla. Amerykańskie media donoszą, że doszło już do spotkania aktora z adwokatami na temat tego, jak w kulturalny sposób zakończyć związek.



Depp i Paradis są związani od 1998 roku. Nie są małżeństwem, ale mają dwójkę dzieci i wspólnie gospodarowali przez ten czas niemałym majątkiem.



To bardzo przykra wiadomość. Wydawało się, że akurat oni są "nietykalni". Pozory jednak mylą.



