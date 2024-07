Dorota Wróblewska coraz śmielej poczyna sobie w opiniowaniu poczynań rodzimych celebrytów. Wydaje się, że wzięła przykład z Karoliny Korwin Piotrowskie, bo w ostatnim czasie zasłynęła z kilku naprawdę ostrych wypowiedzi. Mocno oberwała m.in. Maja Sablewska i jej program. Przypomnijmy: "Maja Sablewska robi krzywdę kobietom"

Dziś głośno jest o konflikcie na linii Monika Jaruzelska - Tomasz Lis. Kością niezgody jest najnowszy numer "Newsweeka", w którym ukazał się obszerny artykuł o rodzinie Jaruzelskich. Monika wydała specjalne oświadczenie twierdząc, że została oszukana - zapewniano ją bowiem, że dziennikarka "Newsweeka" przeprowadza z nią wywiad do artykułu o książce pt. "Rodzina", którą napisała Jaruzelska. Jej wypowiedzi pojawiły się jednak w publikacji opartej na doniesieniach tabloidów o rozwodzie jej rodziców.

Od wybuchu afery pojawiło się już sporo głosów popierających Jaruzelską, ale znaleźli się i tacy, którzy nie do końca rozumieją jej pretensje. Wśród nich jest właśnie Wróblewska, która twierdzi, że wydając książkę o swojej rodzinie, Jaruzelska sama zaprosiła tabloidy do tworzenia tego typu artykułów. Krytykuje też jej decyzję o autoryzowaniu wywiadu przez telefon.

Przez lata Monika Jaruzelska wypracowała swój wizerunek kobiety z klasą. Ostatnio ma chyba złych doradców, bo wyciąga na światło dzienne sekrety z życia najbliższych. Poruszając rodzinne tematy w swojej najnowszej książce otworzyła furtkę do domu. Nie dziwię się, że tabloidy szybko podchwyciły temat i szukają taniej sensacji. Nigdy nie autoryzuję wywiadu telefonicznie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie manipulacja jest na porządku dziennym. Widzimy co się dzieje w mediach, które są coraz bardziej agresywnie nastawione na zdobycie widza, słuchacza lub czytelnika. Smutne to wszystko - podsumowała na Facebooku Wróblewska.