Od jutra w sklepach znajdziecie "Newsweek" z Kubą Wojewódzkim na okładce, w którym rozmawia z Mikołajem Lizutem o tym, jak Polska schamiała. Zanim jednak numer trafił do sklepów, dziennikarz uprzedzając swoich fanów i czytelników tytułu skomentował całą sprawę i mocno skrytykował Tomasza Lisa, który pełni funkcję redaktora naczelnego tygodnika. Wojewódzki zarzuca Lisowi, że ten wykorzystał bez jego zgody zdjęcie na okładkę, kontekst i nie uszanował jego decyzji i wspólnych ustaleń. Co więcej, kiedy Kuba dowiedział się o finalnej decyzji, nie mógł skontaktować się z nikim z redakcji gazety.

Kuba na Facebooku umieścił wpis, w którym wymienia po kolei, co Tomasz zrobił wbrew jego woli. Showman zarzuca nawet w jednym z punktów kłamstwo, a w praktycznie każdy kończy słowem "lekceważenie".

Poprosiłeś Mikołaja Lizuta oraz mnie o artykuł do Newsweeka na temat chamstwa w mediach. Napisaliśmy go.

Poprosiłeś nas o obecność na okładce. Nie budziło to mojego entuzjazmu ale zgodziliśmy sie.

Poprosiłeś nas o sesję fotograficzną. Choc to strata czasu i energii, zgodziliśmy sie.

Następnie poprosiłes mnie o to, abym jednak był na okładce sam. NIE zgodziliśmy sie.

Sesja miała charakter chaotyczny i nieprofesjonalny a kreatywność Twoich ludzi polegała głównie na pokazywaniu nam okładek innych pism amerykańskich, które chcieliście skopiować. NIE zgodziliśmy się.

Kiedy ja poprosiłem Ciebie oraz Twoich wspólpracowników o niewykorzystywanie zrobionych zdjęć, ze wzgledu na ich ewidentnie słaby poziom, zlekceważyłeś to.

Gdy opuszczałem studio fotograficzne, Twoi współpracownicy obiecali mi, że na okładce będziemy razem z Mikołajem, co dla nas miało istotne znaczenie, ze względu na start naszej wspólnej audycji w Rock Radiu. Okłamaliście nas.

Kiedy próbowaliśmy sie do Was dodzwonić, NIE odbieraliście telefonów.

Kiedy napisałem do Was, że NIE zgadzam sie na wykorzystanie zrobionej sesji. Zlekcewarzyliscie to.

Kiedy zobaczyłem projekt okładki, zdecydowanie się na nią nie zgodziłem. Zlekceważyłes to.