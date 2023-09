"Żony Miami" to jeden z najnowszych programów TVN, który powstał po sukcesie podobnego formatu. Pięć bohaterek pokazuje swoje luksusowe życie, drogie imprezy i podróże. "Żony Hollywood" były jednym z najchętniej oglądanych reality-show, dlatego stacja zdecydowała się na kontynuację w innej lokalizacji z nowymi uczestniczkami. Na antenie Telewizyjnej Siódemki możemy podziwiać, jak nasze rodaczki poradziły sobie za oceanem. Aneta Glam to jedna z barwniejszych postaci, a widzowie bardzo ją polubili. Zawsze uśmiechnięta i radosna, tym razem jest zdecydowanie poważna. Na swoim Instagramie opowiedziała, co ją zdenerwowało. "Żony Miami": Aneta Glam dodała bardzo emocjonalny post! "Żony Miami" to program, w którym Polki mieszkające na stałe w Stanach Zjednoczonych pokazują swoje codzienne życie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku "Żon Holywood", widzowie szybko pokochali bohaterki show, a ich teksty oraz powiedzenia na stałe weszły do słowników fanów. Kolejne kochające luksus piękne Polki, które spełniły swój "amerykański sen" i chętnie zdradzają szczegóły ze swojej prywatności biją rekordy popularności, a ich instagramowe konta przyciągają coraz więcej obserwujących. Do najbarwniejszych postaci programu z pewnością należy Aneta Glam. Widzowie uwielbiają jej poczucie humoru, ale także dobre serce i empatię. Bohaterka show dała się poznać, jako wrażliwa osoba, która pomimo ogromnej fortuny nadal jest sobą, co pokazała podczas zbiórki dla WOŚP . Zobacz także: "Żony Miami": Ewa Sama pokazała zdjęcia sprzed lat. Niezwykła metamorfoza! [DUŻO ZDJĘĆ] Aneta Glam to zdecydowanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek. Polka nie ma problemu, aby opowiadać o sobie....