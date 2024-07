Polscy fani muzyki pop nie mogą narzekać ostatnio na brak atrakcji w postaci koncertów wielkich gwiazd. Coraz więcej artystów światowej sławy przyjeżdża ze swoim show do naszego kraju i jest w czym wybierać. Już jutro w Łodzi wystąpi Kylie Minogue. Przypomnijmy: Fani Kylie szykują niespodziankę na jej polski koncert. Piosenkarka zapamięta go na długo

Teraz powód do radości mają fani innej seksownej gwiazdy. Jak donosi serwis muzyczny Interii, powołując się na "Super Express", w lipcu 2015 w Warszawie wystąpi Rihanna. Barbadoska ma dać koncert na Stadionie Narodowym i wiele wskazuje, że będzie to show promujące jej nową płytę, nad którą pracuje od kilku miesięcy. Będzie to już piąta wizyta RiRi w naszym kraju - wcześniej występowała na warszawskim Torwarze, w Krakowie, Łodzi i Gdyni.

Wybieracie się?

