W 2014 roku Taco Hemingway (właściwie Filip Szcześniak) wydał album „Trójkąt Warszawski”, który zapoczątkował jego drogę na szczyt polskiej sceny muzycznej. Krążek zdobył popularność dzięki nietypowym tekstom i klimatycznej opowieści o życiu młodych ludzi w Warszawie. Materiał początkowo został opublikowany za darmo w internecie, jednak szybko zyskał rozgłos, trafiając do szerszego grona odbiorców.

Taco Hemingway świętuje 10-lecie debiutu

Płyta wyróżniała się nie tylko narracyjnym podejściem, ale również melancholijnym stylem, który odzwierciedlał miejskie życie stolicy. Dziś „Trójkąt Warszawski” uznawany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw w historii polskiego hip-hopu. Z okazji jubileuszu Taco Hemingway przygotował coś wyjątkowego. W specjalnym wydaniu albumu „Trójkąt Warszawski” fani mogli znaleźć nowe aranżacje utworów oraz bonusowe materiały związane z początkami kariery artysty. To nie wszystko – artysta ogłosił również limitowaną serię koncertów, podczas których zaprezentuje na żywo utwory ze swojego debiutu. Szczególną uwagę zwrócił na koncert w Warszawie, gdzie w intymnej atmosferze małych klubów przypomni atmosferę pierwszych występów. Fani są zachwyceni możliwością ponownego przeżycia tego wyjątkowego albumu na żywo.

Taco Hemingway świętuje 10-lecie debiutu, Trójkąt Warszawski 2024 Remaster i specjalna kolekcja merchu! - pojawiła się informacja na profilu instagramowym 2020.loading.

„Trójkąt Warszawski” to album, który wyznaczył nowy kierunek w polskim hip-hopie. Zamiast typowych brzmień i tekstów, Taco Hemingway skupił się na storytellingu, przedstawiając historie pełne emocji i refleksji. Płyta stała się swoistym manifestem pokolenia, które dorastało w miejskich przestrzeniach Warszawy, stawiając na autentyczność i surowe brzmienie. W ciągu dekady od premiery albumu Taco Hemingway przeszedł drogę od undergroundowego artysty do jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jego sukces otworzył drzwi wielu młodym twórcom, którzy inspirowali się jego podejściem do muzyki.

Jubileusz Taco Hemingwaya – reakcje fanów i mediów

Obchody 10-lecia „Trójkąta Warszawskiego” wywołały lawinę pozytywnych reakcji zarówno wśród fanów, jak i mediów. Na portalach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów wyrażających wdzięczność za wpływ, jaki album wywarł na życie słuchaczy.

To niesamowite, że minęło już 10 lat od wydania tej płyty. Wciąż pamiętam, jak słuchałem jej po raz pierwszy i czułem, że to coś zupełnie nowego - pisze jeden z fanów na X.

Media również nie szczędziły pochwał dla Taco Hemingwaya, podkreślając jego wkład w rozwój polskiej muzyki. Jubileuszowe koncerty zapowiadają się jako wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci uczestników.

Mimo jubileuszu Taco Hemingway nie spoczywa na laurach. Artysta zapowiedział, że pracuje nad nowym materiałem, który ma zaskoczyć fanów świeżym podejściem do muzyki. W wywiadach sugerował, że chce eksplorować nowe gatunki muzyczne, jednocześnie zachowując swój charakterystyczny styl. Dla Taco Hemingwaya 10-lecie debiutu to nie tylko okazja do świętowania, ale również moment refleksji nad swoją karierą i przyszłością. Artysta udowodnił, że potrafi się rozwijać i dostarczać słuchaczom muzykę na najwyższym poziomie.

