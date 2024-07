Już 30 października w Łodzi w Atlas Arena wystąpi Kylie Minogue. Dla Australijskiej gwiazdy nie będzie to pierwsza wizyta w naszym kraju - w 2009 roku dała show w ramach koncertu "Zaczęło się w Polsce". Tym razem jednak przyjedzie ze swoją spektakularną trasą koncertową "Kiss Me Once". Przypomnijmy: Kylie Minogue w Polsce: Kiedy koncert i po ile bilety? Szczegóły koncertu w Łodzi

Dla fanów piosenkarki to wielkie wydarzenie i postanowili zrobić wszystko, aby ich idolka na długo zapamiętała wizytę w Łodzi. Z tej okazji przygotowali niespodziankę i zachęcają wszystkich wybierających się na koncert do udziału w niej. Otóż podczas utworu "Kiss Me Once" fani Kylie proszeni są o podniesienie do góry przygotowanych wcześniej czerwonych ust. Podobne akcje organizowali m.in. wielbiciele Madonny czy U2 podczas ich koncertów w Polsce i okazywały się one dużym sukcesem.

Wszystkie szczegóły dotyczące akcji, a także wzór gadżetu znajdują się w specjalnym wydarzeniu na Facebooku - kliknij tutaj.

Tak wygląda koncert Kylie Minogue podczas trasy "Kiss Me Once":