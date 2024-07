Już dziś wielki koncert Justina Timberlake'a, który wieczorem odbędzie się w Gdańsku. Nie będzie przesadą nazwanie go najbardziej oczekiwanym show tego roku - w końcu to pierwsza wizyta gwiazdora w naszym kraju jako solowego artysty, a jego tournee "20/20 Experience" zbiera znakomite recenzje. Justin przyleciał do Polski w niedzielę w nocy. Przypomnijmy: Justin Timberlake już w Polsce. Raczej nie zachwyci się swoim apartamentem

Nic więc dziwnego, że koncert cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jak poinformował organizator, sprzedało się już 42 tysiące biletów, co jest rewelacyjnym wynikiem, szczególnie biorąc pod uwagę dość wygórowane ceny wejściówek. Informowaliśmy was już tutaj o dość zaskakujących wymaganiach Justina, które przedstawił polskiej agencji koncertowej.

Okazuje się, że nie były one wzięte z sufitu - piosenkarz zjawił się u nas z garderobą, którą przywiozła ogromna ciężarówka. Mamy wrażenie, że Timberlake zawstydziłby niejedną diwę pokroju Beyonce czy J.Lo swoim anturażem.

Polski apartament Justina w Hotelu Hilton: