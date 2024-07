Gwiazdy zareagowały na wypadek samochodowy prezydenta Andrzeja Dudy. W prezydenckiej limuzynie pękła opona, gdy autor przemieszczało się po autostradzie A4. Prezydent wracał z Karpacza, gdzie spędzał czas na nartach. Samochód wpadł w poślizg, który na szczęście udało się opanować. Auto zsunęło się rowu. Nikomu nic się nie stało. Wpadek prezydenckiego auta wzbudził ogromne zainteresowanie mediów. Pojawiły się również komentarze znanych dziennikarzy i gwiazd show-biznesu. W niektórych nie zabrakło ironii...

Jako jeden z pierwszych głos zabrał Tomasz Lis. Dziennikarz na Twitterze z dużym dystansem skomentował całe zdarzenie, jednocześnie odwołując się do katastrofy smoleńskiej.

Dzięki Bogu, nic się nie stało. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby samochód uderzył w brzozę.

Wpis Tomasza Lisa skomentowała z kolei Karolina Korwin Piotrowska.

Sorry, ale chamskie i wisielcze dowcipy na temat wypadku Pana Prezydenta Dudy to absolutny szczyt deblizmu. Ludzie, opanujcie się, przestańcie żałośnie rechotać, bo to słabe. Strasznie słabe. Całe szczęście, że kierowca opanował sprawę, dobrze że nic nikomu się nie stało i oby nie stało się nigdy więcej. Ten kraj toczy jakaś straszna wojna dwóch zwalczających się plemion. Nie pojmuję. Nie ogarniam - napisała dziennikarka na Facebooku.