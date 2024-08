Waldemar z 10. edycji "Rolnik szuka żony" jest postrzegany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników show. Rolnik musi przez to zmagać się z hejterami, a jednemu z nich postanowił nawet wytoczyć sprawę w sądzie! Nie ma zamiaru puścić mu tego płazem.

Waldemar i Dorota z 10. edycji miłosnego hitu TVP niedawno razem zamieszkali i wspólnie wyczekują na przyjście na świat swojego pierwszego wspólnego dziecka. Ostatnio Waldemar i Dorota z "Rolnika" wybrali imię dla swojej córeczki, która urodzi się już w październiku. Para otrzymuje sporo wsparcia od fanów i internautów, ale pojawiają się również osoby, które gorzko wypowiadają się na ich temat w mediach społecznościowych. Rolnik w rozmowie z Party.pl przyznał, że nie zamierza tak tego zostawić i założył już pierwszą sprawę w sądzie.

Te najcięższe przypadki takie to też tam nie zamierzam zostawić bez odzewu, gdyż jedną sytuację taką będę miał i będę to miał w sądzie (...) Uderzył bardzo w moją rodzinę, we mnie uderzył...

— powiedział Waldemar.