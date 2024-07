Crystal Renn to jedna z najbardziej rozchwytywanych modelek na świecie. Tym razem możemy ją podziwiać w sesji zdjęciowej "beauty" do rosyjskiego wydania magazynu Allure.

Crystal Renn wystąpiła w sesji, w której pierwsze skrzypce odgrywa makijaż. My wybrałyśmy jeden z prezentowanych tam make-upów, który najbardziej przypadł nam do gustu. Czerwień w połączeniu z zółtym i czarną kreską wygląda szałowo, a do tego jest w barwach m.in...Warszawy! Mocne oczy kontrastują z delikatnymi, pastelowymi paznokciami - świetne połączenie!

Specjalnie dla was wybrałyśmy kosmetyki do makijażu, dzięki którym w prosty sposób uzyskacie efekt jak ze stron modowego magazynu.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie nasze kosmetyczne typy: