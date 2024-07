Choć w tym roku podczas Tygodni Mody w Paryżu, Nowym Jorku, czy Mediolanie projektanci uparcie lansowali kolorowe ubrania na jesień i zimę, gwiazdy niechętnie przyjęły ten trend.

Na gali "Viva! Najpiękniejsi" coś się jednak zmieniło! Czarne elementy stroju przełamały ostrym kolorem! Joanna Przetakiewicz to długiej spódnicy założyła pomarańczową bluzkę, a Doda w kolorze zgaszonego selendynu. Ta ostatnia bardzo zaskoczyła nas swoim strojem - po ostatnich, wyzywających stylizacjach, piosenkarka ubrała się nadzwyczaj skromnie. Jedynym mocnym elementem była spódnica wykonana z PCV z kolekcji ZUO CORP.

Na total look w żywym kolorze postawiła Katarzyna Niezgoda. Połączenie amarantu i i indygo wygląda naprawdę ciekawie. Warto zauważyć, że taki efekt zawdzięcza nie tylko odpowiedniemu doborowi kolorów, ale również z uwagi na jakość materiałów.

A Wy, co myślicie o kolorowych strojach w sezonie jesiennym?

