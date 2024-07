W związku ze zbliżającymi się: Sylwestrem, karnawałem i studniówkami warto zacząć szukać inspiracji! Każdy bowiem wie, że właśnie czarny to najlepszy, a na pewno najpewniejszy wybór.

Czarne sukienki, mają w sobie klasę, w każdej wersji. Gdy są przed kolano, jak w przypadku skórzanej kreacji od duetu Garcia-Gomez, którą miała na sobie Julie Bowen, gwiazda serialu „Współczesna Rodzina”. Do kolana, taką jaką prezentowała Marta Krupa, czy te za kolano jak w przypadku Dianny Argon, aktorki z muzycznego serialu „Glee”. Gwiazda założyła sukienkę "vintage" Chloe oraz szpilki Rogera Viviera.



Jednak suknia w kolorze czarnym, największe wrażenie robi, gdy jest aż do ziemi. 48-letnia Brigitte Nielsen właśnie w takiej kreacji zaprezentowała się ostatnio w Hollywood.



A Wam, która wersja najbardziej odpowiada?



jm

