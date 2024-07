W Paryżu odbył się pokaz najnowszej kolekcji domu mody Christiana Diora na sezon jesień-zima 2013/2014. Czyli co będzie modne za rok? Zobaczcie w co warto zainwestować już teraz, a co będzie modne również w przyszłych sezonach :)

Reklama

Zobaczcie więcej pokazów mody tutaj >>>

Na wybiegu można było zobaczyć typowe dla marki dekadenckie, bardzo kobiece sylwetki. Zaznaczona talia, rozkloszowane spódnice tworzące najbardziej pożądany, kobiecy kształt klepsydry. A do tego soczyste, czyste kolory. Mocna czerwień, czerń i wspaniała biel. Wszystko utrzymane we wspaniałej stylistyce lat 50. i 60.

Reklama

Kochamy te jakże kobiece komplety, które już teraz widzimy na wielu wielkich gwiazdach Hollywood. Na czerwonym dywanie będą wyglądać również pięknie, co na ulicy.

Zobaczcie więcej sylwetek z pokazu: