Tede to znany polski raper i producent muzyczny występujący pod kilkoma pseudonimami. Jest także założycielem wytwórni płytowej Wielkie Joł i przedsiębiorstwa odzieżowego Trykot TD, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Posiada także marki odzieżowe PLNY Textylia i Wielkie Joł codziennie.

Reklama

Zobacz: Tede próbuje sił w nowej branży. Zobaczymy go w...

Nie sądziliśmy, że Tede jest również wielkim miłośnikiem obuwia. Raper pochwalił się swoją imponującą kolekcją butów. Po zdjęciu widać, że nie przywiązuje się do jednej marki i modelu, bowiem dostrzec można różne fasony i kolory. Z pewnością jest to jedna z najlepiej wyposażonych szaf wśród mężczyzn z polskiego show-biznesu. Do Dody czy też Moniki Olejnik wciąż mu jednak daleko.

Spodziewaliście się, że Tede tak lubi dbać o siebie?

Zobacz: Polacy wybrali najpopularniejszych na Instagramie. Ranking zaskakuje

Zobacz także

Reklama

Tede na otwarciu klinki: