Krzysztof Ibisz to jeden z najbardziej znanych polskich prezenterów telewizyjnych, aktor i dziennikarz. Jego życie prywatne i związki od lat wzbudzają zainteresowanie mediów. Teraz 59-latek oczekuje drugiego wspólnego dziecka z partnerką Joanną Kudzbalską.

Reklama

Krzysztof Ibisz podzielił się radosną wiadomością

W życiu Krzysztofa Ibisza nie ma czasu na nudę, czy brak pracy. Dodatkowo prezenter wolny czas spędza ze swoimi pociechami, a doczekał się 3 synów, a już niedługo na świecie pojawi się kolejne dziecko Ibisza. Przygotowania do przywitania nowego członka rodziny na świecie trwają. Jednak tym razem na social mediach Ibisza nie o dzieciach! Prezenter postanowił pochwalić się radosną wiadomością o tym, że na TikToku obserwują go już 4 miliony osób. To nie lada wyczyn! Jednak nie ma co się dziwić. Krzysztof Ibisz od lat gości na ekranach Polaków, którzy uwielbiają go za poczucie humoru i ogromny dystans do siebie.

Jednak to nie jedyna radosna nowina u Ibisza. Co się okazuje, prezenter spodziewa się swojej pierwszej córeczki, o czym parę dni temu postanowił poinformować fanów za pośrednictwem social mediów.

Sylwestrowe fajerwerki mamy co roku, ale na fajerwerki związane z narodzinami córki czekałem całe życie. Dlatego w tym roku tę magiczną noc spędzę po siedemnastu latach nie na scenie, tylko z najbliższą rodziną - wyjawił Krzysztof Ibisz.

Jestem przekonany, że Sylwestrowa Moc Przebojów wprowadzi Was w Nowy Rok w najlepszych nastrojach. Przeczytałem na portalach, że na scenie w Toruniu zastąpią mnie moi młodsi koledzy. Sami rozumiecie, że to niemożliwe - dodał prezenter, udowadniając swój dystans do siebie.

Dziewczynkę na świecie przywita trzech braci - dwuletni Borys, którego Ibisz doczekał się również z Joanną, oraz dwóch dorosłych synów Maksymilian i Vincent.

Zobacz także: TVN wydał komunikat ws. Tomasza Jakubiaka. Wróci do „MasterChefa”?

Poprzednie związki Krzysztofa Ibisza

Krzysztof Ibisz jako pierwszą żonę wziął sobie Annę Zejdler-Ibisz. Para była ze sobą w latach: 1998 - 2004. Ibisz i dziennikarka Anna Zajdler doczekali się syna Maksymiliana, urodzonego w 1999 roku. Rozstali się po sześciu latach małżeństwa. Po rozwodzie oboje utrzymali przyjazne relacje i wspólnie wychowywali syna. Jego drugą żoną była Anna Nowak-Ibisz (2005-2009), aktorka i prezenterka znana z programu "Pani Gadżet". Z tego związku urodził się syn Vincent w 2006 roku. Rozwód zakończył się w 2009 roku, jednak para starała się utrzymać dobre relacje dla dobra dziecka. Obecnie serce prezentera jest zajęte. W 2021 roku Krzysztof Ibisz poślubił Joannę Kudzbalską, modelkę, lekarkę i uczestniczkę programu "Top Model". Para wzięła ślub w tajemnicy, co wywołało spore zaskoczenie w mediach. W 2022 roku na świat przyszedł ich syn Borys.

Krzysztof Ibisz przez lata był nazywany "wiecznie młodym prezenterem", co sprawiało, że jego życie prywatne regularnie pojawiało się w nagłówkach tabloidów. Prezenter stara się chronić swoją rodzinę przed nadmiernym zainteresowaniem mediów. W ostatnich latach chętniej pokazuje kulisy życia z Joanną w mediach społecznościowych, często podkreślając, jak ważna jest dla niego rodzina.

Instagram @krzysztof_ibisz_official

Instagram@KrzysztofIbisz