Nie uwierzycie, jak Klaudia z "Rolnik szuka żony" zwróciła się do Valentyna pod nowym zdjęciem. Ale z nich słodziaki.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" na dobre rozwiali wątpliwości fanów, co do tego, czy wciąż są razem. Rolniczka opublikowała właśnie nowe zdjęcie z ukochanym, do którego dołączyła dość zaskakujący opis. Ale słodziaki.

"Rolnik szuka żony": Klaudia przytula się do Valentyna

W ostatnich miesiącach fani "Rolnik szuka żony" martwili się o związek Klaudii i Valentyna. Niedawno mężczyzna przeprowadził się do ukochanej, a nawet szukał pracy. Jednak internauci zaczęli zauważać, że Valentyn ponownie spędza dużo czasu nad morzem, a u jego boku nie widać rolniczki. "Czy Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" są nadal razem?" - zaczęli się zastanawiać. Na szczęście zakochani na dobre rozwiali ich wątpliwości. Klaudia pokazała nowe zdjęcie, na którym siedzi przytulona do ramienia Valentyna:

#pusipusi - opisała pieszczotliwie swojego ukochanego.

Spodziewaliście się, że są takimi słodziakami?

Instagram @ k__klaudi

Swoją miłość do rolniczki w ostatnim czasie okazał także jej ukochany. Chwilę po walentynkowym szaleństwie Valentyn z "Rolnik szuka żony" opublikował zdjęcie z łóżka, pozując na poduszce, która miała poszewkę ze wzorem w... Klaudie! W takim otoczeniu nie sposób jest zapomnieć o ukochanej. "Oh Valentyn" - zareagowała na jego fotkę. Myślicie, że |Klaudia otrzymała podobną poduszkę?

Instagram @k__klaudi

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" do tej pory niezbyt śmiało dzielili się wspólnymi zdjęciami. Kiedy jednak na jakiś czas w ogóle przestali je publikować, fani bali się, że pojawił się u nich kryzys. Na szczęście te obawy nie mają pokrycia w rzeczywistości, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" w wywiadach udzielanych po programie przyznali, że ich relacja przed kamerami rozwijała się bardzo dynamicznie. Teraz chcą pielęgnować swoje uczucie bez żadnej presji i chociaż myślą o sobie poważnie, nie spieszą się do kolejnych etapów związku.

Mieszko Piętka/AKPA

Instagram / k_klaudi