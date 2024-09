Smolasty przechodzi naprawdę trudny czas — afera w Nysie i odwołane koncerty sprawiły, że nieźle mu się oberwało. Wielu fanów jednak żałowało ataku na niego, gdy muzyk opublikował zdjęcie ze szpitala. Teraz Kubańczyk zdradza kulisy tej całej afery i podzielił się nieznanym wcześniej informacjami.

Reklama

Kubańczyk o aferze Smolastego: "Managerowi się oberwało, ale nie temu co trzeba"

Kuba Flas znany jak "Kubańczyk" jest jednym z najbardziej popularnych raperów w Polsce, który stworzył takie hity jak "Z Tobą" czy "Stargard". Prywatnie muzyk przyjaźni się ze Smolastym, o którym ostatnio również jest głośno za sprawą jego współpracy z Dodą czy Sylwią Grzeszczak. Ostatnio jednak raper nieźle podpadł fanom, a to wszystko z powodu jego wypowiedzi o managemencie i odwołanym występie. Smolasty nagle przerwał koncert i zwyzywał manadżera, przez co wylała się na niego fala hejtu. Następnie muzyk odwołał kolejne koncerty i opublikował zdjęcie ze szpitala. W trudnej sytuacji wsparł go Kubańczyk, który przed naszą kamerą odniósł się do afery i wyjaśnił, że jego przyjaciel tak naprawdę obwinił nie tę osobę, co trzeba!

Wsparłem Smołę, ponieważ to jest mój ziomal od bardzo długiego czasu, warto podkreślić, że też mamy wspólnego menadżera i trochę menadżerowi się oberwało, ale nie temu co trzeba, bo Piotrek jest świetnym naszym managerem, natomiast chodziło o bookera, Smoła trochę tego nie sprecyzował i wyszło, jak wyszło. Nasz menago miał po prostu cięższy czas, bo też na niego to spadło jak grom z jasnego nieba — powiedział Kubańczyk.

Kubańczyk dodał również, że jego zdaniem Smolasty musiał mieć ważny powód do odwołania występów na scenie:

Myślę, że tam na pewno jest ważny powód, dlaczego Smoła nie zagrał (...) wiem, że muza to jest jego całe życie (...) więc, myślę, że coś musiało się poważnego zadziać. On nie jest takim gościem - dodał raper.

Co jeszcze zdradził Kubańczyk o jego relacji ze Smolastym? Czy nadal będzie go wspierał? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej.

Reklama

Zobacz także: Smolasty odwołuje trasę koncertową. Jest oświadczenie

Zobacz także