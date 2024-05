Julia Wieniawa ostatnio została sfotografowana przez paparazzi na lotnisku w drodze na Lazurowe Wybrzeże. Aktorka wyglądała zjawiskowo i miała na sobie stylówkę wartą grube pieniądze. Szczególną uwagę przykuła żółta torebka warta ponad 71 tysięcy złotych. Jednak nie każdego dnia leci się na Festiwal Filmowy w Cannes, dlatego Wieniawa postanawia lśnić niczym gwiazda od samego początku pobytu na Lazurowym Wybrzeżu.

To właśnie dzisiaj Julia Wieniawa przekazała swoim fanom niesamowitą informację. 25-latka została polską ambasadorką marki L’Oréal Paris, o czym z wielką radością poinformowała na Instagramie.

To bardzo ważny dla mnie dzień. Niezwykle wzruszona i zaszczycona pragnę Was poinformować, że zostałam oficjalną polską ambasadorką absolutnie ikonicznej marki L’Oréal Paris. Cieszę się, że dołączam do grona tak wspaniałych i inspirujących kobiet, które od lat promują hasło 'Jesteś tego warta'. Hasło, które ma w sobie ogromną moc i cały szereg znaczeń. Hasło, które towarzyszy mi od dziecka i z którym niezwykle się utożsamiam. Tak. Jestem tego warta. I jestem z tej współpracy ogromnie dumna

-napisała na Instagramie Julia Wieniawa.