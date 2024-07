Magda Mołek powoli realizuje swoje zawodowe marzenia. Dziennikarka właśnie została trenerką w "Małych Gigantach", a w rozmowie z Party.pl wyznała z kim chciałby przeprowadzić wywiad. Jej odpowiedź wcale nas nie zaskakuje, bo żeńska część redakcji ma podobne życzenia. Okazuje się, że Magda Mołek chce spotkać się z Danielem Craigiem.

Kto by nie chciał porozmawiać z Danielem Craigiem? Nie zaprząta mi to jakoś głowy specjalnie, ale wydaje mi się, że jeśli o czymś marzymy, to właśnie się spełni. Jeśli kiedyś będzie okazja, to miło. Uważam go za nie tyle dobrego aktora, co wydaje mi się też, że jest dobrym człowiekiem.