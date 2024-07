Kłótnia na Instagramie Anny Lewandowskiej o zamach w Nicei! W ostatnich dniach na profilach społecznościowych znanych osób i nie tylko pojawiły się grafiki, które mają być symbolem solidarności z Francją po zamachu, w którym zginęło kilkadziesiąt osób. Wśród ofiar znalazły się także dwie Polki z małej miejscowości niedaleko Krakowa. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu wyznał, że nieustannie pozostaje w kontakcie z ojcem dziewczyn. Jedną z gwiazd, która postanowiła zamieścić grafikę na swoim Instagramie była Anna Lewandowska, która dodała także komentarz do zdjęcia:

Zarówno opis, jak i zdjęcie spotkały się z różnym odbiorem, dlatego w komentarzach nie zabrakło słów krytyki wobec trenerki.

Nie tylko we Francji giną ludzie. Gdzie był świat podczas zamachów w innych krajach? A Ty Lewandowska nie bądź śmieszna z tymi swoimi serduszkami, bo dają one tyle samo co opaski antygwałtowe w Szwecji.

Pojawiły się jednak też głosy rozsądku:

Ludzie giną a w Was tyle jadu... no nie pojmuję.

Bądźcie dobrzy ludziska- bo wszystko do nas powraca, traktuj drugiego tak, jak sam chciałbyś być traktowanym! Karma wraca, nie rozumiem ludzi, którzy wysyłają złą energię w postaci takich złych wypowiedzianych słów---a co dopiero to- co się teraz dzieje w Europie....