Klip do "Nie chce się spać" zapowiada drugi album toruńskiej grupy Manchester "Chemiczna broń", który swoją premierę będzie mieć 27 września. Piosenka jak tłumaczy zespół jest afirmacją młodości. Główną inspiracją dla teledysku była twórczość Michel’a Gondry.

Na nowym albumie grupy Manchester można będzie usłyszeć piosenki oparte o nurt Synth rock, Indie rock, New rave - to swoisty ukłon zespołu w kierunku Madchesteru z przełomu lat 80 i 90tych. Obecnie stylistycznie muzyka Manchesteru nawiązuje do takich kapel jak Klaxons, The Wombats, The Kooks.

Zespół nie boi się eksperymentować z elektroniką, zręcznie łączy chwytliwe melodie z gitarowo elektronicznymi elementami. Z jakim efektem? Najlepiej oceńcie sami oglądając klip poniżej.

