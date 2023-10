Kornelia z „Hotelu Paradise" trzy lata temu po raz pierwszy poinformowała o swojej chorobie. Uczestniczka hitu TVN7 cierpi na stwardnienie rozsiane, ale stara się, aby choroba nie wpływała na jej plany życiowe. Kornelia nie ukrywa jednak, że zawsze z tyłu głowy ma fakt, że jest chora.

Kornelia z „Hotelu Paradise All Stars” w rozmowie z reporterką Party.pl w szczerych i poruszających słowach opowiedziała o swojej chorobie. Jakiś czas temu Antoni Królikowski w programie "Przez Atlantyk" też przyznał, że cierpi na SM. A jak dziś czuje się Kornelia?

- Na ten moment jest ok. Wiadomo, że z tyłu głowy mam fakt, że jestem chora i muszę dbać o siebie. Ja uważam, że w tych czasach nikt nie jest zdrowy. Grunt, to żeby dbać o siebie i korzystać z życia. Przez to, że dowiedziałam się, że jestem chora to nie chcę tracić ani jednego dnia.