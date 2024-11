Marianna Schreiber to postać, o której ostatnimi czasy zrobiło się bardzo głośno w mediach. Burza w sieci zaczęła się po rozstaniu celebrytki z mężem Łukaszem Schreiberem. O tym, że polityk się z nią rozstał, rzekomo dowiedziała się z mediów. "Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji" - mówił w jednym z wywiadów Łukasz Schreiber. Marianna negowała te słowa, twierdząc, że ona żadnej decyzji nie podjęła.

Marianna Schreiber opowiedziała o przeszłości

Marianna Schreiber otworzyła się na temat swojej przeszłości. Nasza reporterka podczas rozmowy z celebrytką zapytała o wspomnienia z dzieciństwa Marianny.

Najchętniej wyparłabym z pamięci swoje dzieciństwo i nie wracała do tego wszystkiego. (...) Ale też na swój sposób trudne dzieciństwo myślę, że ukształtowało mnie - wyjawiła Marianna.

Marianna zdradziła, że w dzieciństwie nie miała łatwo, ponieważ jej rodzina była rodziną z uzależnieniami. W domu była bieda i nie brakowało wiecznych problemów.

Moim marzeniem było, żeby mieć bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że dziecko nie powinno mieć takich marzeń - dodała celebrytka.

