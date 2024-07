Pochodząca ze Świnoujścia 17-latka to nie tylko wokalistka, ale i gitarzystka, kompozytorka oraz autorka tekstów. "Ellie" to jej debiutancki album. Co ciekawe nad masteringiem pracowali specjaliści z USA. Pierwszym singlem promującym pierwszą płytę nowej polskiej wokalistki jest piosenka "Co mi w duszy gra". Utwór robi sporą furorę na listach przebojów.



Teledysk do singla "Co mi w duszy gra" zrealizowany został w Londynie. W klipie w końcu możemy zobaczyć twarz Ellie. To sympatyczna blondynka z pięknym uśmiechem. Kojarzy się z typową amerykańską "girls next door". Nie wiadomo jak potoczą się losy Ellie w Polsce. Jedno jest jednak pewne. Jeszcze nie raz o niej usłyszymy.

