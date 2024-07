Polacy coraz częściej zostają prawymi rękami największych światowych gwiazd. Po Selenie Gomez i Paris Hilton, które od lat regularnie korzystają z usług naszych stylistów, przyszła pora na Britney Spears. Okazuje się, że częso za look gwiazdy odpowiada Klaudia Braciak, prowadząca undergrandową szwalnię "Sassa Vero".

Reklama

Jak doszło do współpracy Klaudii z Britney? Ona wspomina to tak:

- Britney moją kolekcję poznała przypadkowo, poprzez moich przyjaciół w Stanach. Od roku współpracujemy ze sobą i projektuję odzież sceniczną dla Britney, nie zależy mi jednak na komercyjnej działalności, chcę tworzyć z pasją i dla pasjonatek szyku.

Oprócz ubierania Britney, Braciak z pośród polskich gwiazd chciałaby żeby do grona jej klientek dołączyła Doda, która ostatnio wygląda jak prawdziwa ikona stylu. Myślicie, że Rabczewska skorzysta z jej propozycji? Póki co, ma przy sobie stylistkę, do której propozycje współpracy wysyłali doradcy od wizerunku Rihanny czy Jennifer Lopez.

Zobacz: Rihanna i Jennifer Lopez chciały mieć ubrania po Dodzie!

Zobacz także

Reklama

Przypomnijmy, że Britney mieszka od niedawna w takich luksusach. Czy miała już okazję pojawić się tam jej polska stylistka?