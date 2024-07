1 z 6

Jedno jest pewne! Takie babcie to skarb! Ania i Robert Lewandowscy zostali rodzicami w czwartek 4 maja, a już dzień później ich mamy, a babcie Klary, zrobiły im prawdziwy prezent! Wyjechały do nich do Monachium, by jak najszybciej zobaczyć wnuczkę i pomóc młodym rodzicom. Jak podaje Fakt.pl, Iwona Lewandowska i Maria Stachurska przyjechały do Monachium, gdzie Ania i Robert cieszą się z pierwszych chwil zostania rodzicami!

Obie panie są już w Monachium, gdzie urodziła się Klara. Świeżo upieczeni rodzice mogą więc od pierwszych dni córki liczyć na wsparcie obu babć - czytamy na Fakt.pl.

Obecność przy Ani i Robercie najważniejszych i najbliższych osób w ich życiu to teraz najlepszy prezent, na jaki mogli liczyć.

Babcie Klary Lewandowskiej są zachwycone!

Teraz każda pomoc się przyda! Już wcześniej pani Iwona napisała na Facebooku, że bardzo cieszy się z faktu zostania babcią.

Jestem z Was rodziców bardzo dumna i szczęśliwa. Teraz jestem podwójną babcią. siostra Roberta, Milena, ma już synka Leona, dlatego podwójna babcia ;) - przy.red. To jest niesamowite uczucie - napisała w dniu urodzin Klary pani Iwona.

