Robert Lewandowski nie zmienił się pod wpływem sławy i pieniędzy - tak uważa jego mama Iwona Lewandowska. W wywiadzie dla magazynu "Grazia" pani Iwona przyznała, że Robert kupuje jej i swojej siostrze drogie rzeczy oraz wspiera rodzinę finansowo. Nadal też pozostał tym samym dobrym chłopcem sprzed lat. Robert Lewandowski zafundował mamie samochód, a siostrze kupił mieszkanie, bo - jak twierdzi jego mama - na niego zawsze można liczyć.

Robert Lewandowski nie żałuje pieniędzy na rodzinę. Mamie kupił samochód, siostrze mieszkanie. Bo to jest bardzo dobry chłopak. (...) Pamiętam takie nagrania wideo sprzed lat. Jakieś uroczystości rodzinne, ś‌więta. Na tych filmach widzę małego Roberta, który ciągle gdzieś się krząta i pomaga. A to talerz odstawi, a to poda coś. Na niego zawsze można było liczyć. I nic się nie zmieniło - mówi Iwona Lewandowska w miesięczniku "Grazia" .