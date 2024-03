Dagmara Kaźmierska i Roksana Węgiel to zdecydowanie największe gwiazdy aktualnej edycji "Tańca z gwiazdami". Co więcej, 19-letnia piosenkarka bardzo zaprzyjaźniła się z "Królową życia"! Panie wzajemnie nie szczędzą sobie ciepłych słów, a ostatnio zdecydowały się nawet nagrać razem zabawnego TikToka. To nagranie bije dziś rekordy popularności w sieci!

Dagmara Kaźmierska i Roxie Węgiel na wspólnym nagraniu. Nie uwierzycie, co zrobiły

Roksana Węgiel robi prawdziwą furorę w "Tańcu z gwiazdami" - ostatnio za swoje paso doble zgarnęła maksymalną ilość punktów od jury, czyli 4 dziesiątki. Dagmara Kaźmierska również robi prawdziwy szał na tanecznym parkiecie i choć jurorzy nie są dla niej tak przychylni jak dla Roxie, to jednak "Królowa życia" może liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów.

Nie ulega też wątpliwości, że to właśnie te dwie panie są prawdziwymi ulubienicami fanów programu. Czy zatem zobaczymy je razem w finale "Tańca z gwiazdami"? O tym przekonamy się wkrótce, ale jeżeli tak by się wydarzyło, to na pewno rywalizacja Roxie i Dagmary przebiegłaby w fantastycznej atmosferze. Jak się bowiem okazało, Roksana Węgiel i "Królowa życia" bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły.

Dagmara Kaźmierska, Roksana Węgiel i Michał Kassin TikTok/ROXIE

Przyjaźń Dagmary i Roxie kwitnie do tego stopnia, że ostatnio Panie postanowiły nawet nagrać razem TikToka. 19-letnia piosenkarka i "Królowa życia" odegrały humorystyczną scenkę, która rozbawiła internautów do łez. Sami spójrzcie, co nagrały Dagmara Kaźmierska i Roksana Węgiel. (Uwaga - padają wulgaryzmy!)

Pod wideo, które pojawiło się na TikToku Roksany Wegiel, szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wielbiciele "Królowej życia" i Roxie piszą wprost, że nie mogą przestać oglądać tego zabawnego nagrania.

NIE NO PO PROSTU KOCHAM, POTRZEBOWAŁAM TEGO

Kto oglądał to więcej niż jeden raz! Potrzebowałam tego

Uwielbiam wasze poczucie humoru!

Jesteście najlepsze

2 ikony - piszą fani

Spodziewaliście się, że Roxie i Dagmara Kaźmierska tak się polubią?

