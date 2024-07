Ostatnio Anna Lewandowska coraz częściej pokazuje momenty z codziennego życia swoich córek. Widać, że Klara i Laura wspaniale czują się w Hiszpanii i Barcelona naprawdę stała się nowym domem dziewczynek. Choć Anna i Robert Lewandowscy są bardzo zapracowanymi gwiazdami, to rodzice dbają o to, by ich dzieci na co dzień miały dużo radości. Niedawno siostrzyczki wskoczyły w urocze przebrania.

Anna Lewandowska pokazała cudowne stroje córek. Klara jako różowy flaming!

Anna i Robert Lewandowscy chętnie chwalą się rodzinnymi sesjami w mediach społecznościowych. Gwiazdy ostatnio miały nieco więcej czasu tylko dla siebie przed zbliżającym się intensywnym okresem. Roberta Lewandowskiego w ciągu najbliższych miesięcy czeka bowiem sporo wyjazdów.

Niedawno Anna Lewandowska pochwaliła się serią słodkich zdjęć swoich córek. Nie od dziś wiemy, że dziewczynki uwielbiają przebrania, ale tym razem przebiły wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Laura wskoczyła w strój wróżki!

Prawdziwą furorę zrobiła jednak Klara w wersji różowego flaminga! Widać, że córeczki Anny i Roberta Lewandowskich świetnie się ze sobą dogadują. Mimo różnicy wieku siostry uwielbiają spędzać razem czas. Tym razem dziewczynki usiadły do kolorowanek i gier.

W styczniu Anna Lewandowska pokazała, jak spędza rodzinne wieczory. Gwiazda coraz częściej pokazuje także zdjęcia swoich pociech, na których choć po części możemy zobaczyć ich piękne buzie. Tylko spójrzcie na te urocze kadry!

Śledzicie codzienne życie trenerki, jej męża oraz ich pociech?

