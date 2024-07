2 z 2

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy Star Wars: The Force Awakens

„Gwiezdnych wojen” nie trzeba nikomu przedstawiać. Pierwsza historia z bardzo odległej galaktyki pojawiła się na ekranach kinowych już w 1977 roku i nieomal wszyscy oszaleli na jej punkcie. Zdobyła siedem Oscarów, pobiła kilka rekordów kasowych i przeszła do annałów kina. Potem mogliśmy oglądać pięć następnych.

A teraz na ekrany kin wchodzi najnowsza, siódma część – „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”. Pierwsza od czasu przejęcia praw do filmu przez wytwórnię Disneya. Większość fanów wierzy, że znów poczują Moc i dostaną to, na co czekali od dawna. Pierwsze reakcje jednoznacznie wskazują na to, że J.J. Abramsowi udało się wskrzesić ducha oryginalnej Trylogii, a wizyta w kinie wydaje się być obowiązkowa.

Akcja filmu rozpoczyna się 30 lat po zakończeniu „Powrotu Jedi”. W bardzo odległej galaktyce znów jest niespokojnie, a coś z tym postarają się zrobić nowi bohaterowie, których w walce wspierać będą między innymi Han Solo (Harrison Ford) i Chewbacca.

Werdykt: Seans obowiązkowy

Zwiastun: