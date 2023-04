Kinga: „M jak miłość” i fenomen Katarzyny Cichopek

Jeśli ktoś miał w życiu mnóstwo dramatycznych chwil to właśnie Kinga. „M jak miłość” przyzwyczaiło nas do tego, że bohaterowie doświadczają zdrad, zapadają na ciężkie choroby, a na koniec giną w tragicznych wypadkach lub – jeśli mają trochę szczęścia – znikają bez śladu. Kingę Zduńską poznajemy już w czwartym odcinku telenoweli Ilony Łepkowskiej. Później towarzyszymy postaci podczas poważnych komplikacji zdrowotnych oraz perypetii miłosnych. Sekretny ślub, niewierność małżeńska, utrata wzroku… Trzeba przyznać, że scenarzyści wykazali się sporą wyobraźnią, tworząc historię Kingi. Ta rola okazała się furtką do wielkiej kariery telewizyjnej Katarzyny Cichopek. Po czterdziestych urodzinach gwiazda znalazła się na szczycie jako jedna z najpopularniejszych Polek w show-biznesie. Choć serialowa Kinga nie podbiła branży filmowej, to zalicza się do grona najbardziej rozchwytywanych prezenterek. Aktorka zgromadziła setki tysięcy fanek i stała się fenomenem. Nic dziwnego, że internautki uważnie śledzą także jej życie prywatne, którym wstrząsnęło głośne rozstanie. Po wielu latach małżeństwa Katarzyna Cichopek rozwiodła się z Marcinem Hakielem. Kulisy zakończenia relacji z ojcem swoich dzieci wywołały spore kontrowersje. Emocje budzą też powracające regularnie plotki o tym, że serialowa Kinga jest coraz bliżej pożegnania się z „M jak miłość”. Telewidzowie uważają, że bohaterka niedługo… umrze. Jaki jest fenomen Katarzyny Cichopek?

Spis treści:

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek serialu Ilony Łepkowskiej bez wątpienia jest Kinga. „M jak miłość” pokazuje życiowe perypetie wielu kobiet, dlaczego to postać grana przez Katarzynę Cichopek akurat zapadła w pamięć widzom? Córka Zbigniewa Filarskiego (Andrzej Precigs) oraz Krystyny Filarskiej-Marszałek (Hanna Mikuć) jest ambitną i zdolną dziewczyną z dobrej rodziny. Już w liceum w Gródku zakochuje się w jednym z bliźniaków, Piotrze Zduńskim (Marcin Mroczek). Niestety na drodze miłości pary szybko pojawiają się bardzo poważne przeszkody. Rodzice Kingi nie akceptują jej wybranka. Nie podoba im się, że Piotr nie pochodzi z zamożnej rodziny. W pewnym momencie posuwają się do radykalnego kroku, by rozdzielić córkę i jej chłopaka, wysyłając Kingę do żeńskiej szkoły z internatem, prowadzonej przez zakonnice. Zakochani tracą kontakt.

Do ponownego zejścia pary doprowadza tragedia. Wskutek feralnego wypadku samochodowego ojciec Kingi doznaje wielu złamań, a ona traci wzrok. Wówczas Piotrek czule opiekuje się niewidzącą dziewczyną, czym zaskarbia sobie sympatię Krystyny Filarskiej-Marszałek. Dobre serce Piotrka jednak nie przekonuje Zbigniewa Filarskiego. Po udanej operacji Kinga wreszcie odzyskuje wzrok. Rodzice, choć nie są w siódmym niebie, zaczynają tolerować jej związek.

Później Piotr i Kinga decydują się na nieco szalony krok i biorą ślub w sekrecie. Ich rodzice dowiadują się o tym jeszcze tego samego dnia. Zarówno Zduńscy, jak i Filarscy nie są zadowoleni z postawy młodej pary. Nowożeńcy zamieszkują u rodziców Kingi, ale to dopiero początek napięć. Piotr na każdym kroku jest poniżany przez swojego teścia. Gdy mąż Kingi nie dostaje się na wymarzone studia, Zbigniew Filarski uderza w jego czuły punkt. Wreszcie młodzi zakochani wyprowadzają się i zamieszkują z razem ze współlokatorami – Magdaleną Marszałek (Anna Mucha) oraz Kamilem Grycem (Marcin Bosak).

Niestety to nie koniec problemów związanych z rodzicami Piotra i Kingi. Konflikt między pracującymi w jednej firmie teściami doprowadza do poważnego kryzysu w małżeństwie bohaterów, którzy zaczynają się kłócić o to, który z ojców postąpił nieuczciwie. Na szczęście, w końcu udaje się załagodzić spór między małżonkami. Spokój jednak nie trwa długo, ponieważ do ich związku po raz pierwszy wkrada się niewierność.

Tego samego dnia Piotr zdradza Kingę z koleżanką z pracy, Olą, natomiast jego żona wdaje się w romans z Tomaszem – reżyserem serialu, w którym gra kobieta. Gdy małżonkowie dowiadują się o swojej niewierności, rozstają się. Rozłąka jednak nie trwa długo. Bohaterowie szybko wracają do siebie, gdy dociera do nich, że nadal bardzo się kochają. Później Kinga znajduje nową pracę i zatrudnia się w kawiarni. Pewnego dnia zaczyna być molestowana przez szefa. Gry Piotr dowiaduje się o wszystkim, razem z bratem bliźniakiem Pawłem postanawiają sami wymierzyć sprawiedliwość.

Po pewnym czasie na Piotra spadają bardzo poważne oskarżenia. Córka jego starszej koleżanki z pracy, której udziela korepetycji, Julia Porębska twierdzi, że mąż Kingi ją zgwałcił. Sytuacja staje się bardzo napięta, ale na szczęście żona Piotra, która studiowała psychologię, dowiaduje się, że dziewczyna wszystko zmyśliła, by zwrócić na siebie uwagę matki. Kinga postanawia pomóc Julii.

Nowy etap życia Piotra i Kingi rozpoczyna się, gdy para przeprowadza się do domu. Wkrótce para wygrywa pieniądze na loterii i kupuje nieruchomość. Zaraz dochodzi do kolejnej rewolucji – Kinga zachodzi w ciążę. Kobieta rodzi pierwsze dziecko, Magdalenę. Gdy żona Piotra zachodzi w ciążę po raz drugi, mężczyzna zaczyna mieć poważne wątpliwości. Podejrzewa, że Kinga mogła go zdradzić z sąsiadem, Robertem Lubińskim, którego regularnie odwiedza. Między parą dochodzi do spięć, ale wreszcie Piotrek zaczyna wierzyć w wierność żony. Na świat przychodzi mały Mikołaj. Synek Zduńskich rodzi się w niełatwych okolicznościach, gdy Kinga sama przebywa w domu. Później bohaterowie zostają jeszcze rodzicami bliźniaczek: Zuzi i Emilii. Rodzicielstwo wprowadza w ich życiu wiele spokoju, ale czy na długo?

VIPHOTO/East News

Katarzyna Cichopek bez wątpienia zostanie zapamiętana przez telewidzów jako serialowa Kinga. „M jak miłość” to jednak nie jest jedyny ważny punkt w jej karierze. Gwiazda już jako młoda dziewczyna rozpoczęła przygodę z aktorstwem. W wieku dwunastu lat podeszła do egzaminów do ogniska teatralnego przy Teatrze Ochoty w Warszawie. Debiut na małym ekranie przyszedł w 1997 roku, gdy piętnastoletnia Kasia Cichopek wcieliła się w rolę Elżutki w serialu „Boża podszewka”. Trzy lata później widzowie zobaczyli ją w „M jak miłość”. Warto przypomnieć, że w serialu możemy obejrzeć też wielu polskich aktorów serialowych, o których przeczytacie w naszym tekście.

Dużą przesadą byłoby jednak stwierdzenie, że Katarzyna Cichopek zrobiła karierę aktorską. Mogliśmy oglądać ją w takich serialach jak „Dziki” oraz „Tancerze”. Pojawiła się również na dużym ekranie. Znalazła się w obsadzie kilku filmów: „Dancing for you”, „SkarLans” oraz „Wkręceni 2”. Zarówno wspomniane tytuły, jak i aktorskie kreacje serialowej Kingi z „M jak miłość” nie doczekały się jednak pozytywnych ocen.

Skoro tak, dlaczego Katarzyna Cichopek dziś jest idolką milionów Polek? Warto przypomnieć, że celebrytka nie miała łatwo. Wyśmiewał ją Kuba Wojewódzki, nazwano ją „pyzą”, a jej stylizacje lata temu były przede wszystkim obiektem kpin w mediach. Nigdy nie oszczędzali jej też hejterzy. Internauci nadal zarzucają jej sztuczny uśmiech i przesłodzoną manierę. Ale Kasia Cichopek wykorzystuje swoje pięć minut.

Najpierw na serialową Kingę z „M jak miłość” postawił Polsat. Gwiazda prowadziła rozrywkowe programy: „Jak oni śpiewają”, „Just the Two of Us. Tylko nas dwoje”, a także takie imprezy jak festiwal TOPtrendy czy Sylwestrową moc przebojów. W Polsat Café była prowadzącą w produkcjach „Sexy mama” oraz „Mały nie-poradnik”.

Przełomem okazała się współpraca z Telewizją Polską, którą Katarzyna Cichopek rozpoczęła w 2020 roku. Po tym, jak została prowadzącą „Pytanie na śniadanie”, stała się bez wątpienia jedną z najpopularniejszych prezenterek w kraju. Została też jurorką talent show „You Can Dance. Nowa Generacja 2”. Oczywiście gwiazda nadal ma sporo krytyków, jednak trzeba przyznać, że dla milionów Polek jest kobietą sukcesu, która potrafi pogodzić macierzyństwo z karierą w telewizji. Przez wiele lat uchodziła też za idealną żonę, która potrafiła subtelnie opowiadać w wywiadach nawet o kryzysie w małżeństwie bez prania brudów. Czy się to komuś podoba, czy nie – Kasia Cichopek wyciska maksimum ze swoich pięciu minut i na wizji nie daje po sobie poznać, że przejmuje się opiniami krytyków. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych po 40, zachęcamy was do zapoznania się z naszym artykułem.

VIPHOTO/East News

Życie uczuciowe to kolejna sfera, na którą nie może narzekać serialowa Kinga. „M jak miłość” pokazuje nam szalone perypetie bohaterów, ale historia małżeństwa Kasi Cichopek to gotowy scenariusz na film. W 2005 roku aktorka podjęła wyzwanie i wystąpiła w drugiej edycji „Tańca z gwiazdami”. Tam poznała Marcina Hakiela – programowego partnera. Para zwyciężyła całą edycję, następnie wzięła udział w trasie Taniec z gwiazdami w Twoim mieście. Rok później wygrali też „Finał Finałów Tańca z gwiazdami”. Okazało się, że połączyło ich coś więcej niż taniec.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel pobrali się w 2008 roku. Zakochani powiedzieli sobie „tak” w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, a rok później zostali rodzicami syna Adama. Cztery lata później na świat przyszła ich córka Helenka. Małżonkowie założyli szkołę tańca „Hakiel – Akademia Tańca”, nagrali serię płyt z kursami oraz napisali książkę „Szkoła tańca”. Para przeżyła przepiękną historię, choć bez szczęśliwego zakończenia.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W 2022 roku telewidzowie mogli zrozumieć, że Katarzyna Cichopek to jednak nie serialowa Kinga. „M jak miłość” przyzwyczaiło nas do tego, że bohaterka i Piotr Zduński prędzej czy później pokonują kolejne kryzysy i wracają do siebie. Prowadząca „Pytanie na śniadanie” wywołała szok, ogłaszając rozstanie z Marcinem Hakielem. Gwiazdy były razem przez blisko siedemnaście lat. Początkowo mnóstwo kobiet okazało wsparcie prezenterce, ale z czasem pojawili się także hejterzy.

Choć para miała milczeć na temat rozstania, wszystko zmieniło się po głośnym wywiadzie Marcina Hakiela w „Mieście kobiet”. W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską tancerz dał jasno do zrozumienia, że Katarzyna Cichopek zostawiła go dla innego mężczyzny. Szybko pojawiły się plotki o romansie z Maciejem Kurzajewskim – kolegą z „Pytania na śniadanie”. Spekulacje dolały oliwy do ognia, aż wreszcie, w dniu czterdziestych urodzin Kasia Cichopek potwierdziła, że jest w związku z prezenterem TVP. Po chwili wylała się na nią fala hejtu.

Dodatkowe kontrowersje wywołał medialny konflikt z byłą żoną Macieja Kurzajewskiego. Paulina Smaszcz zarzuciła partnerowi Katarzyny Cichopek zdrady i kłamstwa. Trzeba przyznać, że głośne rozstanie z Marcinem Hakielem to wyraźna rysa na kryształowym wizerunku serialowej Kingi.

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Wystarczy spojrzeć na spekulacje telewidzów, by zrozumieć, jakie emocje wywołuje serialowa Kinga. „M jak miłość” to już od ponad dwóch dekad dom dla wielu gwiazd, które stały się ulubieńcami widzów. Sporo znanych bohaterów pożegnało się już z produkcją. Fani musieli zaakceptować odejście Małgorzaty Kożuchowskiej, która grała Hankę Mostowiak i swoją przygodę z „M jak miłość” zakończyła w kartonach. Z serialu zniknęła też Joanna Koroniewska, która wcielała się w rolę Małgosi Mostowiak, oraz Kacper Kuszewski, czyli serialowy Marek Mostowiak.

Telewidzowie obawiają się, że niedługo z „M jak miłość” pożegna się także Katarzyna Cichopek. W dyskusjach pojawiają się podejrzenia, że wątek Kingi Zduńskiej zostanie zakończony przez poważne problemy zdrowotne. Warto przypomnieć, że w przeszłości wracały już komplikacje związane ze wzrokiem bohaterki. Jak na razie jednak ani produkcja, ani Katarzyna Cichopek nie komentują plotek o rozwiązaniu współpracy. Jeśli jesteście wielkimi fanami „M jak miłość”, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu o serialu.

Dla wielu fanów serialu ulubienicą jest serialowa Kinga. „M jak miłość” nie jest jedyną produkcją, w jakiej zagrała Katarzyna Cichopek. Poniżej możecie sprawdzić listę z filmami i serialami, w jakich znalazła się prowadząca „Pytanie na śniadanie”.