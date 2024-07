Marek Kujawa, partner Kingi Rusin, świętuje dziś urodziny. Z tej okazji na profilu gwiazdy TVN wylądowały pamiątkowe zdjęcie oraz wzruszające życzenia. Była prezenterka "Dzień Dobry TVN" pozwoliła sobie na chwilę prywaty i naprawdę czuły wpis:

Zobaczcie sami.

Odkąd Kinga Rusin rzuciła pracę w telewizji na rzecz rozwoju swojej własnej marki kosmetycznej, dziennikarka podróżuje po całym świecie, oczywiście w towarzystwie ukochanego, warszawskiego adwokata. Marka Kujawy. Jeszcze jakiś czas temu zachwycali się Afryką, następnie długo świętowali 12. rocznicę związku w Grecji, teraz zaś zwiedzają Australię. To właśnie tam świętują również kolejne, 48. urodziny Kujawy (Rusin jest starsza od niego o trzy lata). Kinga za pośrednictwem Instagrama złożyła swojemu partnerowi wyjątkowo czułe życzenia pod zdjęciem, na którym wznoszą toast na jachcie:

Kinga Rusin i Marek Kujawa są w Australii od kilku dni i już zachwycili się kontynentem. Lecieli już helikopterem, zwiedzali parki narodowe, wybrali się także nad wybrzeże:

Kinga Rusin i Marek Kujawa są parą od ponad 12 lat. Poznali się na wakacjach na Rodos w Grecji. Ich relacja zaczęła się dość... nietypowo. Dziennikarka w jednym z wywiadów zdradziła, że podczas urlopu Marek potraktował ją dość chłodno... nie chcąc jej pomóc z plecakiem:

Zobacz także

„Powiedział ze swadą, że jak ktoś jest tak walczącą feministką jak ja, to niech sobie sam radzi. Pomyślałam wtedy: „no nie, co za gość!”. Zapamiętałam go nie tylko jako inteligentnie złośliwego w stosunku do mnie, ale też niezwykle ciekawie opowiadającego - mówiła w "Gali" Rusin.