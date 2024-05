Z okazji 9. roku na polskim rynku, Maczfit rozpoczął Urodzinowy Festiwal Korzyści, przygotowany spe-cjalnie dla klientów i przyjaciół marki. Jedną z głównych aktywacji jest całomiesięczny konkurs. Chcąc wziąć w nim udział wystarczy w okresie od 1 do 31 maja złożyć zamówienie na catering Maczfit (obej-mujący co najmniej 5 dni; o wartości nie niższej niż 300 złotych) i odpowiedzieć na pytanie „Jakie danie Maczfit zabrałbyś/zabrałbyś na bezludną wyspę i dlaczego?”. Do wygrania bony na wakacje marzeń

o wartości 15 000 złotych każdy (do wykorzystania w Wakacje.pl), a także vouchery na catering, torby termiczne oraz sety talerzy znanej ilustratorki. Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Maczfit. Ponadto firma przygotowała cotygodniowe akcje promocyjne, które można na bieżąco śledzić na stronie internetowej www.maczfit.pl, w aplikacji mobilnej oraz na jej kanałach własnych.

Trudno mi sobie wyobrazić świętowanie urodzin bez osób, które wspierają nas już od 9 lat. Dlatego zapraszam do wspólnej zabawy naszych fanów i wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do tej wyjątkowej celebracji. W tym roku przygotowaliśmy niespodzianki aż na cały maj! Mam nadzieję, że dzięki temu nasi klienci będą czuli się jeszcze lepiej – mówi Małgorzata Anna Wierzbicka, Omnichannel Director w Maczfit.

W ramach działań wspierających 9. urodziny Maczfit marka prowadzi szerokie działania reklamowe, w tym promocję w radio, działania digital i działania outdoor. Dodatkowo Urodzinowy Festiwal Korzyści Maczfit wspierają komunikacyjnie aktywacje w obszarze influencer markieting, PR i SM.

O firmie Maczfit

To catering wspierający Polaków w osiąganiu codziennej radości z jedzenia. Dostarcza pełnowartościowe i zbilansowane posiłki konsumentom do ponad 3000 lokalizacji na terenie całego kraju. Firma oferuje 10 gotowych diet, ale także 3 warianty Diet z Wyborem Menu, w ramach których klienci decydują się na 5 z nawet 40 dostępnych dziennie posiłków. Wśród profesjonalnych jadłospisów znajdziemy m.in. diety dla osób z chorobą Hashimoto, wegetarian, wegan, diabetyków oraz klientów nietolerujących laktozy. O oferowanej jakości marki świadczą liczne certyfikaty i nagrody m.in.: Zdrowa Marka Roku 2023, Super Marka 2023 czy Konsumencki Lider Jakości 2024. Więcej o działaniach marki na stronie www.maczfit.pl/ oraz blogu Maczfit https://www.maczfit.pl/blog.

