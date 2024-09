Klaudia Halejcio jest bardzo aktywna w sieci i dzieli się z fanami najważniejszymi wydarzeniami swojego życia. 13 września Klaudia obchodzi swoje urodziny, w tym roku 34., i z samego rana pokazała, w jaki sposób obudziła ją córeczka. Ten widok wzrusza, jednak to nie jedyny powód do radości celebrytki.

Reklama

Klaudia Halejcio świętuje swoje 34. urodziny!

Profil na Instagramie Klaudii Halejcio jest prowadzony bardzo skrupulatnie i celebrytka dba, aby treści pojawiały się niemalże codziennie. Wiele z filmików, które nagrywa Klaudia mają charakter humorystyczny, jednak pojawiają się tam treści z życia codziennego aktorki. Klaudia Halejcio zazwyczaj nagrywa materiały wideo w swojej wielkiej willi, którą ostatnio pokazała w całej krasie.

Teraz z samego rana Klaudia Halejcio dodała InstaStory, na którym pokazała, w jaki sposób przywitała ją mała Nel. Okazuje się, że wraz z narzeczonym aktorki przynieśli jej ogromny bukiet kwiatów i i obsypali ją dekoracyjnymi serduszkami.

Tak mnie ładnie obudzili rano - napisała Klaudia.

@klaudiahalejcio

Klaudia Halejcio ma jeszcze jeden powód do świętowania. Okazuje się, że jej profil na Instagramie rośnie w siłę, a kobieta ma rewelacyjne zasięgi swoich materiałów. Celebrytka pokazała dwie przykładowe "rolki" ze swojego profilu, na których można dostrzec, że jedna z nich ma ponad 40 milionów odtworzeń, a druga 195 milionów! Dla influencerki ten wynik jest absolutnie zaskakujący i sprawia, że motywacja do działania rośnie!

Dobra, to jest jednak hit! 195 milinów! - napisała Halejcio.

@klaudiahalejcio

Post, który najmocniej zainteresował fanów to materiał z partnerem Klaudii, który już niebawem zostanie jej mężem. Klaudia Halejcio zapewniała fanów, że już w tegoroczne wakacje zostanie żoną, jednak póki co ten temat ucichł i fani zastanawiają się, o co chodzi.

Zobacz także

Jedyne, co mogę ujawnić, to że nasz ślub odbędzie się w tym roku, w te wakacje. Więc tak, ten wyjątkowy moment zbliża się wielkimi krokami... - wyjawiła niegdyś Klaudia.

Życzymy Klaudii wszystkiego najlepszego!

Reklama

Zobacz także: Zapozowała w białej sukni i podzieliła się swoim szczęściem. To wyjątkowy dzień