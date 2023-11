3 z 3

Stworzyliście niedawno dwie inicjatywy: „Zielone Serca” oraz „Biało-Czerwone Serca”. Dlaczego zaczęliście działać społecznie?

MK: – To dopiero początek, prawdziwe wyzwania przed nami. I ja, i Kinga w głębi duszy jesteśmy też społecznikami, nie jest nam wszystko jedno. „Zielone Serca” to budowana przez nas społeczność ludzi, którzy nie mogą patrzeć na to, co dzieje się w ostatnim czasie z polskim środowiskiem, z naszym dziedzictwem przyrodniczym. Natomiast „Biało-Czerwone Serca” to grupa ludzi chcących aktywnie przeciwstawić się złu i nietolerancji.

Kingo, masz już dorosłe córki. Czy dlatego właśnie udało ci się teraz znaleźć więcej czasu, by realizować swoje marzenie, nie tylko zawodowe?

KR: – Byłam samotną matką. Każda samotna matka mnie zrozumie, kiedy powiem, że wychowując w pojedynkę dzieci, naprawdę nie ma się na nic czasu, nawet jakby się bardzo chciało. Przez wiele lat dzieci były moim priorytetem. Chciałam, żeby uprawiały sporty, poznawały świat i ludzi, zdobywały wiedzę, chodziły do teatru, kina czy do muzeów. Plan dnia był zawsze dopasowany do ich potrzeb, a ja czerpałam wiele satysfakcji, kiedy patrzyłam, jak się rozwijają. Spełniłam swoją misję. Teraz czas na mnie i powiem, że w egzekwowaniu tego postanowienia jestem wyjątkowo stanowcza. Zasłużyłam, żeby teraz realizować w końcu swoje pasje i projekty. Czuję, jakbym miała drugie życie. To bardzo fajny etap. Daje mi mnóstwo energii.

Miłość, sukces w biznesie, działalność społeczna... To wszystko brzmi jak sielanka. Czy to jest w ogóle możliwe?

KR: – Gdybyś zadała mi takie pytanie kilka lat temu, tylko bym się z przekąsem uśmiechnęła. A jednak życie pisze najbardziej nieprawdopodobne scenariusze.

