Kilka tygodni temu wybuchła afera, dotycząca kosmetyków Pat&Rub, firmowanych nazwiskiem Kingi Rusin. Gwiazda TVN oświadczyła, że zerwała współpracę z osobami, z którymi tworzyła dotychczas swoją markę kosmetyczną. Co więcej, firma Aromeda sprzedająca kosmetyki Pat&Rub winna jest Kindze Rusin pieniądze. Ponad milion złotych! Jak donosi magazyn "Flesz", konflikt między byłymi dziś już partnerkami w biznesie narastał od dawna. Razem z nim rosła też kwota długu, o którego zwrot gwiazda TVN zamierzy walczyć w sądzie.

Byłam zwodzona latami, a przecież miałam w ręku rozliczenia firmy, które pokazywały, jaka jest kondycja spółki. Z nich również wynikało, ile pieniędzy mi się należy. Część dostałam, a w sprawie reszty słyszałam ciągle: „nie teraz”, „za chwilę”, „pod koniec roku”. Nie zakładałam, że ktoś się ze mną nie rozliczy, za każdym razem cierpliwie czekałam – zdradziła „Fleszowi” Kinga Rusin.

Magda Hajduk, była partnerka biznesowa Kingi Rusin przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń. Jej zdaniem kłopot zaczął się w momencie, gdy spółka zaproponowała Rusin, by została współudziałowcem Aromedy.

Kinga chciała połowy udziałów, a nam zależało na tym, by zachować pakiet większościowy. Owszem, już wtedy istniała wobec Kingi należność, która jednak została spłacona. Nie chcieliśmy się zgodzić na jej warunki. Wszystkie próby porozumienia spełzły na niczym – utrzymuje Magda Hajduk.

Rusin twierdzi, że sąd podzielił jej argumenty i zabezpieczył roszczenia, zajmując konto spółki. Sprawa zatacza już coraz szersze kręgi. W lipcu Aromeda wprowadziła bowiem na rynek nową markę ekologicznych kosmetyków, o identycznym składzie jak produkty Pat & Rub, tyle że pod inną nazwą.

To próba wykorzystania mojego wizerunku i marki, żerowania na niej. Aromeda narusza prawo! – mówi "Fleszowi" Rusin.

I na to nie może się zgodzić! Dlatego kilka tygodni temu Rusin podjęła decyzję, że założy nową spółkę, , a sama zostanie jej prezesem. Ma prawo do znaku towarowego Pat&Rub, poza tym od kilku miesięcy brała udział w tworzeniu nowych, jeszcze lepszych receptur naturalnych kosmetyków. Kinga nową odsłonę Pat&Rub szykuje na wrzesień. O tym, co jeszcze planuje gwiazda TVN czytaj w najnowszym numerze magazynu "Flesz".

Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni - mówi o aferze wokół swojej marki kosmetycznej Kinga Rusin. Na zdjęciu z córką Igą.