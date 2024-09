Rafał Brzoska rozpoczął akcję pomocową dla osób, które ucierpiały w powodzi.

Miliarder nie tylko uruchomił zbiórkę ale także udostępnił pojazdy firmy InPost, które nieopłatnie mają dostarczać pomoc na tereny dotknięte klęską żywiołową.

W ostatnich dniach obserwujemy dramatyczną sytuację, która ma miejsce na południu Polski. Powodzią dotknięte zostały m. in. tereny Głuchołazów, Kłodzka, Lądka Zdrój czy Bystrzycy Kłodzkiej. Na klęskę żywiołową reagują przedsiębiorcy. M. in. Orlen poinformował, że strażacy mogą tankować za darmo na terenach województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego, a także liczyć na bezpłatną kawę i herbatę. W pomoc potrzebującym i walczącym z żywiołem zareagował również Rafał Brzoska, właściciel InPostu.

Rafał Brzoska we wpisie na Instagramie poinformował, że została uruchomiona zbiórka wśród "przedsiębiorców skupionych wokół Rady Polskich Przedsiębiorców przy Pracodawcach RP, Polskiej Rady Biznesu oraz Corporate Connections", podczas której udało się zebrać aż 3 miliony złotych.