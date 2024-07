Kingi Rusin oblała Kuby Wojewódzkiego kwasem - to zdjęcie gwiazd zaskoczyło wszystkich. Jego cel był szczytny - to zdjęcie do charytatywnego Kalendarza Dżentelmeni 2016. Fotografia była też symboliczna - miała oznaczać koniec konfliktu między dziennikarzami. Pomysł wzbudził jednak kontrowersje.

Reklama

Gwiazdy o zdjęciu Kingi Rusin i Kuby Wojewódzkiego do Kalendarza Dżentelmeni 2016

Choć skonfliktowani niegdyś dziennikarze wykazali się dużym dystansem, decydując się na takie zdjęcie, to najwyraźniej taka koncepcja nie przypadła do gustu Dorocie Zawadzkiej. SuperNiania nie zostawiła na fotografii suchej nitki. Na swoim Facebooku napisała:

Czy jest ktoś, kto może mi wyjaśnić TĘ kreację artystyczną? Dodam, że zdjęcie podobno do kalendarza charytatywnego... Nie ogarniam... (w kontekście kobiet oblewanych kwasem...)

Podobne zdanie na ten temat ma także dziennikarka Paulina Młynarska:

Koledzy i koleżanki. Co trzeba mieć w głowach, żeby żartować w ten sposób? Co jest z wami? - napisała w Internecie.

Zdjęcie nie spodobało się również również wielu internautom, którzy skrytykowali "żart" twórców projektu charytatywnego. W sieci nie brakuje negatywnych komentarzy na temat tej koncepcji artystycznej. Wiele osób jest oburzonych:

Zobacz także

Też zwróciłam uwagę na to. O krok za daleko. Mało śmieszne. Nie rozumiem przesłania tego zdjęcia... idea kalendarza słuszna i może zdjęcie miałoby jakiś sens gdyby miny bohaterów były inne, a jak dla mnie oni kpią z problemu.

Pierwsza akcja charytatywna Kuby Wojewódzkiego

Osoby, które posądzają Kingę Rusin i Kubę Wojewódzkiego o to, że kpią z problemu kobiet oblewanych kwasem, nie pamiętają chyba jednak, skąd się wziął pomysł na zdjęcie. Dwa lata temu Kuba Wojewódzki został oblany pod budynkiem radia Eska Rock nieznaną substancją przez zamaskowanego mężczyznę. Informowano wówczas, że Kuba został oblany kwasem i poparzony. I właśnie do tego zdarzenia miało nawiązywać to zdjęcie.

Kuba Wojewódzki po raz pierwszy dał się namówić na udział w akcji charytatywnej. Chciał jednak, by zdjęcie było w jego stylu - nie miało być przesłodzone, nie miało wzruszać. – Kuba zdecydował się wziąć udział w sesji do kalendarza Dżentelmeni 2016, ale na swoich zasadach - tłumaczy osoba z produkcji kalendarza.

Oprócz nawiązania do akcji z kwasem zdjęcie z kalendarza to też symbol pojednania Kingi Rusin i Kuby Wojewódzkiego, którzy od lat byli skonfliktowani. A namówienie ich do tego zdjęcia też zajęło trochę czasu...

Czy było warto? Mamy nadzieję, że tak! Kalendarz Dżentelmeni 2016 będzie można kupić od 1 grudnia - a pieniądze z jego sprzedaży będą przeznaczone na pomoc potrzebującym.

A Wy co o tym myślicie?

Zobacz też: Kuba Wojewódzki pogodził się z Kingą Rusin! Już nie będzie jej krytykował?

Czy jest ktoś, kto może mi wyjaśnić TĘ kreację artystyczną? Dodam, że zdjęcie podobno do kalendarza charytatywnego...Nie ogarniam..../w kontekście kobiet oblewanych kwasem../

Posted by Dorota Zawadzka on 21 listopada 2015

Dorota Zawadzka jest zniesmaczona wspólnym zdjęciem Kuby i Kingi

Paulina Młynarska również skrytykowała zdjęcie z Kalendarza Dżentelmeni 2016