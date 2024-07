W lutym Kinga Rusin świętuje 20-lecie swojej pracy zawodowej. Z tej okazji dziennikarka na swoim blogu zamieściła wspominkowy wpis dotyczący jej pierwszego dnia w TVP, gdy została telewizyjną prezenterką. Przypomnijmy: Rusin 20 lat temu - bardzo się zmieniła? Drugim punktem podsumowującym jej karierę w mediach jest wywiad dla "Gali" oraz sesja zdjęciowa ukazująca gospodynię "DD TVN" w eleganckim, hollywoodzkim stylu.

Przed publikacją zdjęć, które ukazały sie w dwutygodniku, Rusin miała tylko jedno życzenie. Kinga chciała na fotografiach wyglądać autentycznie i naturalnie, dlatego poprosiła wydawcę o zrezygnowanie z retuszu zdjęć.

- Tylko nie szalejcie z Photoshopem - przytacza słowa Kingi we wstępie do numeru Agnieszka Jastrzębska, redaktor naczelna "Gali". Nie chciała retuszu, inna sprawa, że wygląda ostatnio tak rewelacyjnie, że go po prostu nie potrzebuje - dodaje.