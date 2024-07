Kinga Rusin słynie z tego, że bardzo o siebie dba - w końcu wypuściła na rynek nawet własną linię kremów. Zawsze przemyślane stylizacje, modne dodatki, perfekcyjny makijaż i naznaczona częstymi wizytami na siłowni sylwetka. To tylko niektóre z powodów, dla których Kinga może stanowić wzór dla innych Polek w jej wieku. Przypomnijmy: Rusin dba o luksus nawet na co dzień. Do DDTVN przychodzi z markowymi torbami

Dziennikarka od lat propaguje też ekologiczny styl życia, a na jej Facebooku czy stronie internetowej nie brakuje pytań od czytelników, którzy chcą znać jej sposoby na dobry wygląd, zdrowe odżywianie czy dbanie o figurę. Kinga postanowiła wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Jak donosi "Flesz", Rusin otwiera właśnie wielki poradnik online zatytułowany "EkoPoradnik Urody". Kinga ma zdradzić w nim, jak dbać o siebie domowymi sposobami, zdrowo żyć, a nawet jak się pięknie... malować.



Gryzły mnie wyrzuty sumienia, że nie mam czasu odpowiadać na pytania zadawane mi na Facebooku i w mailach: o makijaż, ubrania, ćwiczenia, dbanie o siebie itp. Postanowiłam w końcu odpowiedzieć na nie, ale w atrakcyjnej formie. Na internautów czeka też wiele niespodzianek. Pojawią się rzeczy, których jeszcze nigdzie nie da się kupić, ale będzie można dostać je ode mnie w prezencie - wyjaśnia w rozmowie z "Fleszem" Kinga.

Na pierwszy ogień czytelnicy będą mogli wygrać cienie i kredkę do oczu ze specjalnej linii kosmetyków, którą Rusin stworzyła z firmą Inglot. Będzie korzystać z porad Kingi?

