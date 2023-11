Za nami kolejny, niezwykle emocjonujący odcinek "Hotelu Paradise 7". Poznaliśmy w nim skład finałowego tygodnia, a ponadto nie zabrakło zaskakujących wrażeń, które zapewnił widzom Roch. Wszystko przez to, że ten nie miał oporów, aby nawet swojej partnerce Justynie sugerować, że to zapewne Wojtek oddał pusty głos na Pawła. Roch jednak doskonale wiedział, że tak naprawdę to Jacek zdecydował się na ten krok. Widzowie są oburzeni jego zachowaniem.

"Hotel Paradise 7": Fani gorzko o zachowaniu Rocha. "Kolejne manipulacje i kłamstwa"

W minionym odcinku "Hotelu Paradise" mieliśmy okazję zobaczyć ostatnie w 7. edycji programu "Rajskie Rozdanie". Było ono niezwykle zaskakujące, bowiem dzięki głosom uczestników do show powrócił Paweł, który odpadł chwilę wcześniej podczas konkurencji. Tym samym w finałowym tygodniu zobaczymy następujące pary: Rocha i Justyną, Pawła i Oliwię, Wojtka i Alicję, Jacka i Kori oraz Krzysztofa i Tori. Jednak najwięcej emocji wśród widzów znów wzbudziło zachowanie jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników tej edycji - Rocha.

A wszystko przez to, że Roch... okłamał swoją partnerkę, Justynę! Po "Rajskim Rozdaniu" wszyscy bowiem zastanawiali się, kto oddał jeden pusty głos podczas głosowania za powrotem Pawła do "Hotelu Paradise". Jak się okazało, był to Jacek, który przyznał się do tego tylko Krzysztofowi i właśnie Rochowi, wyjaśniając przy tym powody swojej decyzji. Roch jednak podczas rozmowy z Justyną jasno jej sugerował, że to na pewno Wojtek zdecydował się na oddanie pustego głosu. Nie jest bowiem tajemnicą, że Roch nie pała do niego sympatią...

Po emisji odcinka w sieci natychmiast zawrzało! Widzowie są oburzeni zachowaniem Rocha i po raz kolejny nie szczędzą mu gorzkich słów.

Ale Roch to burak… tak specjalnie gadać i nakręcać, wstyd!

Roch wiedząc, że głos przeciwko Pawłowi dał Jacek - mówiący Justynie, że to zapewne Wojtek. Kurtyna...

Roch doskonale wie, że to Jacek dał głos na nie, ale wszystkim będzie gadał, że to na pewno Wojtek. Jak ktokolwiek może się z nim trzymać po hotelu... A po prawdziwych słowach Justyny obraża się jak dziecko, bo kto w ogóle śmie mieć inne zdanie niż świety Roch

A Roch dalej napędza karuzelę... Tym razem na Wojtka szczuje. Co za typ. Zastanawiam się, czy on prywatnie ma przyjaciół jeszcze

Kolejne manipulacje i kłamstwa ze strony Rocha. Przecież to Jacek im powiedział, że to on oddał pustą kartkę - powiedział do Rocha i Krzyśka. To nie jest wina Wojtka. Bardzo dobrze w punkt trafił pan lektor - piszą oburzeni fani.

A Wy, co myślicie o zachowaniu Rocha?