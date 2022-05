Met Gala 2022: Kim Kardashian założyła najdroższą sukienkę na świecie!

Met Gala 2022 już za nami. Tegoroczne modowe Oscary przyniosły mnóstwo zachwytów. W tym roku temat największej i najbardziej prestiżowej imprezy związanej z modą brzmiał: "W Ameryce: Leksykon mody". W centrum uwagi znalazły się takie gwiazdy jak Blake Lively, Gwen Stefani, Vanessa Hudgens, Nicki Minaj, Emily Ratajkowski oraz Nicola Peltz, która pojawiła się ze swoim mężem, Brooklynem Beckhamem. Nadal bardzo głośno jest o Kim Kardashian, która pojawiła się na czerwonym dywanie w legendarnej już kreacji, która należała do kultowej aktorki. Suknia została zakupiona za blisko 5 milionów dolarów!

Met Gala 2022: Kim Kardashian w słynnej kreacji Marilyn Monroe! Musiała zgubić siedem kilogramów

Nie ma wątpliwości co do tego, że Met Gala 2022 należała do Kim Kardashian. Celebrytka wkroczyła na czerwony dywan w słynnej sukience legendarnej Marilyn Monroe. To właśnie w tej kreacji aktorka, która powaliła na kolana Stany Zjednoczone i na zawsze wpisała się do popkultury, zaśpiewała "Happy Birthday Mr. President" prezydentowi Kennedy'emu. O Kim Kardashian mówiło się dużo po Met Gali 2021, gdy gwiazda pojawiła się w kreacji Balenciaga i miała zasłoniętą twarz. Wszystko wskazuje na to, że udało się jej przebić wyczyn z poprzedniej imprezy modowej.

Zobacz także: Met Gala 2022: Blake Lively przyćmiła wszystkich? Kreacja aktorki robi wrażenie!

Rex Features/East News

Kim Kardashian skradła show i przyciągnęła uwagę zgromadzonych dziennikarzy. W rozmowie z mediami celebrytka ujawniła, że musiała się odpowiednio przygotować przed założeniem słynnej sukienki z 1962 roku. Zdradziła, że w ciągu zaledwie trzech tygodni musiała schudnąć aż siedem kilogramów.

To suknia Marilyn Monroe. Ma 60 lat. Miałam pomysł, żeby ją założyć i przymierzyć, ale początkowo nie mieściłam się w niej. Miałam trzy tygodnie, żeby schudnąć do niej 7 kilogramów. To było wielkie wyzwanie, ale byłam zdeterminowana - powiedziała Kim Kardashian.

Rex Features/East News

Była partnerka Kanye Westa mogła nosić suknię Marilyn Monroe jedynie przez kilka minut. Przy czerwonym dywanie przygotowano jej specjalną przebieralnię. Gdy Kim Kardashian przestała pozować fotografom, nałożyła replikę legendarnej kreacji. Celebrytka podkreśliła, że bała się zniszczyć tak ważną w historii mody sukienkę.

Rex Features/East News

Niezwykle szanuję tę sukienkę i jej znaczenie dla amerykańskiej historii. Nie chciałabym w niej siedzieć ani jeść, nie chciałam ryzykować jej uszkodzenia, więc nie miałam na sobie takiego makijażu ciała, jaki zwykle robię - zdradziła na łamach magazynu "Vogue".

Dimitrios Kambouris/Getty AFP/East News

Wszystko musiało być zaplanowane w określonym czasie i musiałam ćwiczyć chodzenie po schodach - dodała.

Sukienka wykonana przez Jeana Louisa należy do Ripley's Believe It or Not! Museum w Orlando na Florydzie i po ostatniej aukcji jej wartość wynosi 4,81 miliona dolarów. Natomiast Marilyn Monroe kupiła tę kreację za około 13 tysięcy dolarów (biorąc pod uwagę obecną wartość amerykańskiej waluty). Choć ogromna część widzów zachwyciła się tym, jak wyglądała Kim Kardashian podczas Met Gali 2022, to niektórzy stwierdzili, że celebrytka nie zasłużyła na to, by założyć tak legendarną sukienkę.

Rex Features/East News

Niestety, podczas tegorocznej Met Gali zabrakło Rihanny i ASAP Rokcy'ego. Para skupia się teraz na tym, by przygotować się odpowiednio do porodu. Oprócz tego w ostatnim czasie pojawiły się również doniesienia o tym, że raper nie był wierny Barbadosce. Wcześniej Rocky został aresztowany na lotnisku w Los Angeles. Nic dziwnego, że gwiazdy chcą teraz uniknąć zbędnego rozgłosu.

Corbis / Splash News/EAST NEWS

Zobacz także: Met Gala 2022: Największe wpadki w historii prestiżowej imprezy

Jak wam się podoba Kim Kardashian w kultowej kreacji Marilyn Monroe?