Kim Kardashian, jak można się było spodziewać przebywa aktualnie w Paryżu. Trwają tam właśnie pokazy Haute Couture, więc Kim zbiera inspiracje na nadchodzący sezon...? Tym razem najsłynniejsza celebrytka świata pojawiła się na jesiennym pokazie kolekcji Valentino Garavaniego. Oczywiście mając na sobie kreację właśnie tego designera.

Reklama

Kim Kardashian i jej modne (drogie) stylizacje

Reklama

Kim Kardashian postawiła na swój ulubiony look, czyli gładko zaczesane włosy i makijaż w pasujących do niej odcieniach brązu. Oliwkowa karnacja gwiazdy i krucze włosy to jej znak rozpoznawczy. Tym razem wybrała miętową suknię Valentino z bardzo głębokim dekoltem. Bujny biust i okrągła pupa fantastycznie wpasowała się w dopasowaną kreację. A wy jak uważacie?

Zobaczcie więcej zdjęć Kim Kardashian z Paryża: