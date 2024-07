Kim Kardashian nie próżnuje i każdą okazję wykorzystuje, by promować siebie. Szczególnie chętnie chwyta się okazji, w których ma szansę wyeksponować swoje seksowne ciało. Gwiazda właśnie wzięła udział w pięknej sesji dla brazylijskiej edycji magazynu "Vogue". Zobacz też: Kim Kardashian przekracza granice? Poprawiła piersi po okiem kamer

Kim pozuje do zdjęć w blond włosach, klasycznym makijażu i czarnych ubraniach. Estetyka sesji nawiązuje do stylu retro, a look Kim bezpośrednio nawiązuje do symbolu seksu wszech czasów - Marylin Monroe. Szczególną uwagę przykuwa zdjęcie, na którym celebrytka pozuje w czarnych rajstopach, długich, skórzanych rękawiczkach oraz.... bez stanika, piersi zasłaniając jedynie ramionami.

Jak Wam się podoba Kim w takim wydaniu?

