Kim Kardashian i Kanye West z dziećmi wychodzą z kina

Kim Kardshian i Kanye West wybrali się z dziećmi do kina. Fotoreporterom udało się uchwycić moment, kiedy celebrycka rodzina opuszczała kino. Wszyscy wyglądali bardzo stylowo! North West chyba jednak nie była tego dnia w najlepszym humorze. W przeciwieństwie do Saint Westa, który wydawał się być zupełnie spokojny i raczej nieświadomy, że już jest gwiazdą. ;) Czyżby jego starsza siostra była odrobinę zazdrosna o chłopca? Saint ma dopiero dziewięć miesięcy, a już wzbudza ogromne zainteresowanie. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej! Polecamy: Jak niemowlę rozwija się w pierwszych dwunastu miesiącach?

Obejrzyj najnowsze fotki Kim Kardashian z mężem i dziećmi. Na co dzień wyglądają jak normalna amerykańska rodzina?

